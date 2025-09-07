Gobierno asegura que Sistema Refinador mantiene operatividad ante escenarios adversos

septiembre 7, 2025 11:44 AM
Complejo Refinador Paraguaná

La vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, afirmó que el Sistema Refinador de Oriente, ubicado en el estado Anzoátegui, garantiza la continuidad de la producción petrolera frente a eventuales escenarios de riesgo o agresión externa.

Durante una reunión con el Consejo de Viceministros, directivos de Pdvsa y representantes de la empresa mixta Petropiar el viernes, se revisó el Plan de Gestión 2025 y las líneas estratégicas del denominado Motor Hidrocarburos. Según Rodríguez, las operaciones del Sistema Refinador de Oriente cuenta con niveles de preparación que permitirían sostener un flujo productivo «óptimo y continuo».

Rodríguez también destacó la incorporación de nuevas tecnologías en Petropiar para elevar la eficiencia de las plantas, además del papel de los trabajadores en el mantenimiento de la producción.

«Nuestros trabajadores han respondido con determinación para garantizar la soberanía energética», expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

El anuncio se produce en un momento en que el Gobierno mantiene su estrategia de fortalecer la operatividad del sector energético bajo sanciones internacionales.

Expertos del área han advertido que la infraestructura refinadora enfrenta limitaciones derivadas del acceso a financiamiento y repuestos, aunque Pdvsa sostiene que avanza en la recuperación progresiva de sus plantas.

