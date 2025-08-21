Sony subirá el precio de la PlayStation 5 en EEUU por el “difícil entorno económico”

Logotipos de Sony PlayStation 5 se muestran en la cadena de tiendas de electrónica de consumo Bic Camera en Tokio, Japón. Foto: Reuters

Sony anunció este miércoles un incremento en el precio de los tres modelos de la PlayStation 5 (PS5) en Estados Unidos, una medida que atribuyó al “difícil entorno económico” y al impacto de la actual guerra comercial impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

Según el comunicado de la compañía, los nuevos precios, que entrarán en vigor el 21 de agosto, serán de 549,99 dólares para la PS5 estándar, 499,99 dólares para la Digital Edition y 749,99 dólares para la PS5 Pro. Los accesorios no experimentarán cambios de precio, ni tampoco las consolas en otros mercados.

También puede leer: En EEUU las expectativas de inflación suben, pero mejora el ánimo del consumidor

Impacto de la guerra comercial

Aunque Sony no lo menciona directamente en su comunicado, analistas vinculan la decisión con las medidas proteccionistas que Washington ha aplicado desde abril y que afectan a buena parte de las importaciones tecnológicas. En julio, Estados Unidos y Japón alcanzaron un acuerdo comercial que estableció un arancel del 15% a los bienes japoneses importados, lo que ha golpeado a empresas del sector como Sony.

Se trata del segundo gran obstáculo que enfrenta la consola desde su lanzamiento en noviembre de 2020. En un inicio, la PlayStation estuvo marcada por la crisis de suministros global que afectó a la producción y distribución durante la pandemia. Ahora, las tensiones comerciales vuelven a añadir presión sobre la estrategia de precios de la compañía japonesa.

Con información de EFE