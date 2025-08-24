Spotify apuesta por alzas de precios y nuevas funciones para alcanzar 1.000 millones de usuarios

Spotify prepara un nuevo ajuste en sus tarifas mientras acelera la diversificación de su oferta de servicios digitales. La plataforma sueca de streaming musical, que superó por primera vez un beneficio anual en 2024 tras años de pérdidas, busca ahora consolidar márgenes y apuntalar su crecimiento global.

En una entrevista con el Financial Times, Alex Norström, copresidente y director comercial de la compañía, adelantó que los incrementos de precios estarán acompañados por el lanzamiento de funciones adicionales. El objetivo es ambicioso: llegar a 1.000 millones de usuarios en los próximos años, frente a los más de 600 millones actuales.

A partir de septiembre, el plan individual premium subirá un euro en varias regiones —incluidas Europa, América Latina, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y parte del sur de Asia—, pasando de 10,99 a 11,99 euros mensuales (14,05 dólares). “Los aumentos y ajustes de precios forman parte de nuestras herramientas de negocio y los aplicamos cuando tienen sentido”, señaló Norström.

El alza responde a una estrategia doble. Por un lado, mejorar la rentabilidad tras una etapa de fuerte expansión en la que la empresa priorizó el volumen de usuarios sobre las ganancias. Por otro, sostener inversiones en productos más allá de la música, como pódcast, audiolibros y servicios de inteligencia artificial aplicada a la recomendación de contenidos.

En paralelo, Spotify ha implementado recortes de costos y reorganizaciones internas en los últimos dos años. Esa disciplina, junto con los ajustes tarifarios, permitió que la firma cerrara 2024 con saldo positivo, un hito clave en su trayectoria de más de 15 años.

El desafío ahora será equilibrar el encarecimiento de la suscripción con la fidelidad de los usuarios en un mercado donde compite con Apple Music, Amazon Music y YouTube. La apuesta, según la dirección, es que el valor añadido de las nuevas funciones compense la presión sobre el bolsillo de los consumidores.

Con información de Financial Times