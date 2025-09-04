Nominado por Trump a la Fed genera debate por posible conflicto de intereses

Imagen de la fachada del edificio de la Fed de Nueva York. Foto: Getty Images

El economista Stephen Miran, designado por el presidente estadounidense Donald Trump como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) tras la renuncia abrupta de Adriana Kugler, aseguró este jueves que continuará ejerciendo como asesor de la Casa Blanca mientras ocupe el cargo en el banco central.

Miran fue nominado hace unas semanas y ocupará la vacante de manera provisional hasta el 31 de enero de 2026. Durante una audiencia en el Senado, defendió la compatibilidad de ambos puestos al tratarse de un periodo limitado de tiempo.

“Mis opiniones y decisiones estarán basadas en mi análisis de la macroeconomía y en lo que sea mejor para su manejo a largo plazo”, afirmó.

Algunos legisladores expresaron reservas sobre la doble función de Miran, advirtiendo sobre un potencial conflicto de intereses en beneficio de la Administración. De confirmarse, sería la primera vez que un gobernador de la Fed mantiene simultáneamente un cargo de asesor en la Casa Blanca.

Enfrentamiento entre Trump y Powell

Las dudas de los senadores se enmarcan en el clima de tensión entre Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell. El mandatario republicano ha criticado reiteradamente a Powell en su red social Truth Social, donde lo ha calificado de “lento, estúpido y político” por no atender su insistencia en bajar los tipos de interés.

El último episodio en esta confrontación se produjo con el despido de la gobernadora Lisa Cook, decisión que la Casa Blanca justificó en el inicio de una investigación por un presunto fraude hipotecario.

Con información de EFE