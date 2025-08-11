Reuters: Gold Reserve y Vitol se disputan el control de Citgo en la recta final de la subasta judicial

La batalla por el control de PDV Holding, matriz de Citgo Petroleum, entra en su fase decisiva. Filiales de la minera Gold Reserve y del gigante de comercio de materias primas Vitol compiten cabeza a cabeza en una subasta judicial en Delaware que definirá el futuro del activo más valioso de Venezuela en el extranjero.

Un funcionario designado por el tribunal, Robert Pincus, recomendó el mes pasado como oferta ganadora la presentada por Dalinar Energy, unidad de Gold Reserve con sede en Bermudas, valorada en 7.400 millones de dólares. La propuesta superó otras cuatro ofertas, incluida una de una filial de Vitol. El juez Leonard Stark deberá pronunciarse sobre el ganador tras la audiencia final de venta prevista para el 18 de agosto.

Vitol contraataca con oferta más alta

Aunque Gold Reserve parte como favorita, su propuesta enfrenta objeciones de múltiples acreedores y postores, entre ellos los tenedores del bono Pdvsa 2020, garantizado con acciones de Citgo. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que Vitol busca un acuerdo con estos bonistas, lo que podría reconfigurar el desenlace.

La filial de Vitol presentó una oferta mejorada por 8.450 millones de dólares, que, según el expediente judicial, cubriría las reclamaciones de 13 de los 15 acreedores con derecho a pago. En contraste, la propuesta de Gold Reserve contempla compensar a 11 acreedores. Además, la oferta de Vitol incluye un pago por separado a los tenedores del bono 2020, aunque algunos detalles siguen bajo reserva y no está claro si contempla contraprestaciones no monetarias.

“Tenemos la intención de financiar la transacción en su totalidad con efectivo disponible y líneas de crédito intracompañía existentes o nuevas”, señaló la compañía en su presentación.

También puede leer: Tribunal de EEUU recibió una «oferta competitiva» en subasta de acciones de Citgo

Una disputa marcada por años de litigio

El proceso deriva de la demanda presentada en 2017 por la minera canadiense Crystallex contra Venezuela, tras la expropiación de sus activos. Desde entonces, más de una decena de empresas afectadas por impagos o nacionalizaciones han reclamado compensaciones a través de la subasta de PDV Holding, valuada como una de las joyas estratégicas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Gold Reserve, también acreedora en este caso por 1.180 millones de dólares tras la expropiación de su proyecto en Venezuela, pidió este lunes al tribunal mantener el calendario y advirtió que rechazará cualquier propuesta rival que incluya pagos no monetarios.

Pincus confirmó que las negociaciones continúan, pero hasta el jueves pasado no se había recibido la documentación de un acuerdo por parte de Vitol. Con la audiencia procesal fijada para el 13 de agosto y la venta final programada para el día 18, las próximas jornadas serán decisivas para definir quién se quedará con el control de Citgo.

Con información de Reuters