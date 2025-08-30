Bonos venezolanos repuntan ante inminente subasta de Citgo

Los mercados financieros reaccionaron este viernes con optimismo frente a la inminente decisión judicial sobre el futuro de Citgo Petroleum, la filial refinadora de Pdvsa en Estados Unidos.

Un bono venezolano en mora respaldado por acciones de Citgo repuntó 1,125 centavos, alcanzando los 97,25 centavos por dólar, su nivel más alto en cuatro meses. En paralelo, las acciones de la minera Gold Reserve (GRZ.V) se dispararon un 18 % en la Bolsa de Toronto, reflejo de la expectativa sobre el resultado de la subasta en curso.

La puja, organizada por un tribunal estadounidense, enfrenta a un consorcio liderado por Gold Reserve y a otra compañía vinculada al fondo de cobertura Elliott Investment Management, dos de los actores con mayor peso en el proceso. La subasta busca definir la propiedad de la matriz de Citgo, el séptimo mayor refinador de crudo de Estados Unidos y uno de los activos externos más valiosos que conserva Venezuela.

También puede leer: Citgo se recupera y reporta ganancias de $100 millones en el segundo trimestre

De acuerdo con fuentes judiciales, el funcionario encargado podría recomendar este mismo viernes la adjudicación a uno de los postores, aunque no se descarta que solicite más tiempo para evaluar las ofertas.

La definición del caso es seguida de cerca por acreedores internacionales y analistas, ya que Citgo se ha convertido en el epicentro de la disputa por los activos de Venezuela en el exterior, en medio de la prolongada crisis de deuda que mantiene al país fuera de los mercados financieros internacionales desde 2017.

Con información de Reuters