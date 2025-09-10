Subasta en la BVC de bloques 5G se inició con precio base de $86,92 millones

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La primera ronda de la oferta pública de los bloques de frecuencia del espectro radioeléctrico convocada por Conatel, se llevó a cabo este jueves 10 de septiembre en la sede de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). En la puja por los cuatro bloques se inició con precios bases de 36,10 millones de dólares para 4G y de 86,92 millones de dólares para 5G.

Los representantes de organismos públicos y operadoras privadas resaltaron que la subasta es un paso importante para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Destacaron igualmente que el uso de la plataforma del corro capitalino para ofertar las frecuencias, otorga una mayor transparencia y seguridad al proceso.

Jorge Eliécer Márquez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), señaló que en este segundo proceso de subasta de espectros radioeléctricos, esperan replicar los resultados positivos alcanzados en la primera oferta que se realizó en enero pasado. Destacó que las operadoras ganadoras del anterior proceso tuvieron la oportunidad de ampliar su cobertura, innovar en productos y adoptar nuevas tecnologías.

«Hoy es un día muy importante para el sector de las telecomunicaciones, para el país y para la Bolsa de Valores, porque en el trabajo conjunto que hemos tenido, hemos logrado grandes avances en este año (…) Tenemos 4G, 5G e inteligencia artificial que desarrollar, tenemos que hacer mejor despliegue, tenemos que ofrecer mayor calidad a los usuarios», afirmó Márquez.

Recordó que el sector de las telecomunicaciones aportó 7% al producto interno bruto venezolano en el primer semestre, «lo que lo convierte en un sector dinámico, creciente para la economía del país. Este sector llegó para crecer y se mantendrá en crecimiento».

Por su parte, el presidente de la BVC, José Grasso Vecchio, acoró que el corro capitalino se ha modernizado y adecuado sus plataformas a las nuevas tecnologías, por lo que para la institución es «una gran satisfacción poder prestar este servicio al país. Permite demostrar que la plataforma de negociación de la Bolsa de Valores es garantía de confianza, de seguridad y transparencia. Nuestro sistema automatizado es ideal para muchas operaciones y para distintos tipos de subastas».

Agregó que la tecnología representa una gran oportunidad para las mejoras de las telecomunicaciones y es lo que se ha evidenciado en el mercado venezolano. «La anterior subasta de frecuencias radioeléctricas tuvo un impacto positivo en inversiones que se siguen ejecutando en el sector».

Grasso Vecchio resaltó el trabajo en equipo con los diversos actores en el proceso de subasta durante varias semanas, el cual «tuvo una excelente comunicación y coordinación».

Para Carlos Herrera, superintendente Nacional de Valores (Sunaval), resaltó que el proceso de subasta no solo tiene un efecto significativo para el mercado de valores y para las telecomunicaciones, sino también para el desarrollo económico. «Con la implementación de todos los proyectos en telecomunicaciones sin duda tendrá un impacto importante para el país».

Operadoras presentes en la subasta

Representantes de las empresas operadoras en el sector estuvieron presentes en el inicio de la puja de la subasta de cuatro bloques de frecuencia 4G y 5G.

El presidente de la estatal Cantv, Iván Hernández Dala, celebró el proceso de subasta en el cual la operadoras participa por segunda vez para pujar por un espectro radioeléctrico a tras de la Bolsa de Caracas.

«Este es un hecho importante para el sector de las telecomunicaciones. Vamos a participar con mucho entusiasmo. Cantv ya con 95 años siendo la empresa de telecomunicaciones pionera del país tendrá la oportunidad de ampliar sus capacidades y aportar al desarrollo tecnológico al país. De esta manera, podemos llegar a más lugares en los cuales no hemos podido estar debido a su difícil acceso», afirmó.

Hernández Dala señaló al resto de las empresas que la estatal continuará apoyándolos para el desarrollo de sus capacidades a nivel nacional, y así llevar a los suscriptores la mayor calidad del servicio.

Por su parte, Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, sostuvo que los operadores privados han hecho un gran esfuerzo para ofrecer tecnología de última generación, pero también en la mejora de los procesos «para que cada venezolano pueda comunicarse desde cualquier rincón del país».

Sostuvo que Digitel es hoy una compañía «totalmente diferente» a la que era hace cuatro años, gracias a las novedades tecnológicas. «Estamos llevando a cabo importantes inversiones para poner productos al alcance del suscriptor móvil en Venezuela».

José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Movistar, calificó el proceso de «trascendente» porque se trata de llevar lo último en tecnología a todos los rincones de Venezuela. «Queda camino por recorrer, claro que queda, pero lo vamos a recorrer. El espectro radioeléctrico es un bien que sirve precisamente para ello, para que las compañías desarrollen los procesos tecnológicos».