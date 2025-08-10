Sudeaseg y Sunacoop coordinan acciones para seguros ofrecidos por cooperativas

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) y la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) avanzan en la creación de un convenio interinstitucional para promover la prestación de servicios de seguros a través de empresas cooperativas, bajo el marco regulatorio establecido por la Ley de la Actividad Aseguradora.

La mesa técnica de trabajo, celebrada en la sede de la Sudeaseg, contó con la participación de los superintendentes Omar Orozco Colmenares (Sudeaseg) y Edduar Mendoza (Sunacoop), así como de directores e intendentes de ambas instituciones. El objetivo principal del encuentro fue definir mecanismos para el registro y regulación de las cooperativas que deseen operar en el sector asegurador.

Alianza para fortalecer el sector asegurador cooperativo

El convenio que se desarrolla busca coordinar acciones para facilitar la participación de asociaciones cooperativas en el mercado de seguros, garantizando que su actividad se realice conforme a las normas vigentes y con estándares de seguridad para los usuarios.

Entre los temas abordados se destacó la importancia de establecer un proceso de formación continua para cooperativistas, impulsado por la Sudeaseg, que permita optimizar la calidad del servicio y el cumplimiento de las regulaciones.

Objetivos de la iniciativa

Democratizar el acceso a servicios de seguros mediante la inclusión de cooperativas en el sector.

Establecer mecanismos claros de registro y regulación.

Coordinar esfuerzos interinstitucionales para potenciar la actividad aseguradora.

Fomentar formación técnica y académica para los miembros de las cooperativas.

Impacto esperado

Con esta alianza, Sudeaseg y Sunacoop buscan ampliar la oferta de seguros disponibles para la población, permitiendo que cooperativas debidamente registradas y reguladas puedan ofrecer productos como seguros de salud, vida y bienes, fortaleciendo así la economía social y solidaria del país.