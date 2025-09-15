Suiche 7B presenta nuevo pago móvil con tecnología de proximidad

La corporación Suiche 7B presentó este lunes 15 de septiembre el pago móvil NFC S7B, que les permite a los bancos ofrecer una nueva experiencia de pago móvil a sus clientes. La disponibilidad de NFC marca un paso adelante en la seguridad de las transacciones, al permitir a los clientes realizar pagos con solo acercar su celular.

«Suiche 7B, al poner esta tecnología al alcance de la banca, reafirma su rol como pilar fundamental en la modernización de los sistemas de pago en el país, impulsando la adopción de soluciones innovadoras que benefician directamente a los usuarios e impulsa una economía más digital», afirmó Madelein Suárez, presidenta ejecutiva de la corporación.

El lanzamiento de NFC para realizar pago móvil llega menos de dos años después de que Suiche 7B implementara el código QR, lo que demuestra su compromiso continuo con la innovación y el desarrollo de soluciones avanzadas para el sector financiero venezolano, se acotó en nota de prensa.

«Continuamos desarrollando soluciones que les permitan mejorar la experiencia de pago móvil», añadió Suárez.

En esta primera etapa ya podrán prestar el servicio el Banco de Venezuela, BNC, Bancaribe y Bancamiga. «Esto es un logro de la red Suiche 7B mostrar que el NFC es una solución tangible a disposición de los clientes de estos cuatro primeros bancos para una nueva forma de pago móvil», destacó Suárez.

Así funciona el NFC

La Comunicación de Campo Cercano (NFC), por sus siglas en inglés Near Field Communication, permite realizar acciones con tu dispositivo móvil simplemente acercándolo al dispositivo de la persona que recibirá el monto. Para el pago móvil esto se traduce en transacciones sencillas:

Ingresa a la aplicación de tu banco. Elige la opción de Pago Móvil NFC S7B. Acerca tu celular al de la persona a la que le realizarás la transacción. Elige NFC S7B, introduce el monto a pagar y acepta. Finalmente, verás la pantalla de confirmación de tu pago.

Al igual que con la implementación del QR, la tecnología NFC se ira integrando paulatinamente, explicó la presidenta de la red interbancaria.

«En esta primera etapa, el NFC está disponible tanto para transacciones de persona a persona (P2P), como para transacciones de persona a comercio (P2C). En la siguiente, lo habilitaremos para cobros de comercios a personas (C2P)», dijo la presidenta ejecutiva de Suiche 7B.

La empresa también trabaja con otras entidades bancarias que se unirán a esta iniciativa. «La comunicación está estandarizada, y el proceso de integración es muy rápido, no dura más de dos semanas. Así que, muy pronto, tendremos más bancos ofreciendo esta nueva y práctica forma de pago móvil que se suma a las ya existentes», dijo Suárez.

Tecnología de proximidad

El desarrollo tecnológico de Suiche 7B ha impulsado al pago móvil en una progresión clara y eficiente: digitar, escanear y pagar sin contacto. «Hemos avanzado significativamente en ventajas. Primero, minimizamos el margen de error al pasar de la digitación manual al QR, donde solo escaneamos un código. Ahora, con el NFC, la transacción se simplifica a una transferencia inalámbrica de fondos», explicó la vocera.

Además, el QR demostró cómo los usuarios adoptan y adaptan la tecnología en cualquier ámbito. «Hemos visto el QR en todas partes: desde supermercados, consultorios médicos y farmacias, hasta aplicaciones de mototaxis donde los conductores imprimen el código en llaveros, cascos o chaquetas,» detalló Suárez.

«Lo que ya era ágil y eficiente, ahora lo será mucho más, gracias al NFC S7B. De igual manera, las versiones tradicional y QR se mantendrán entre las opciones para efectuar pago móvil», afirmó.

El desarrollo de Suiche 7B no solo se enfoca en la funcionalidad, sino también en la experiencia del usuario. Incluyeron la identificación de la transacción con un sonido. «Así como reconocemos las notificaciones de redes sociales, ahora, al realizar una operación, se escuchará un sonido que la confirma”.

Desde una perspectiva más técnica, Suiche 7B proporciona a cada entidad bancaria la capacidad de identificar cómo se realizó el pago: si fue digitando datos, usando el QR o mediante NFC. «Esto les permite a los bancos obtener estadísticas valiosas sobre las preferencias de sus clientes y orientar sus próximas innovaciones,» concluyó Madelein Suárez, presidenta de la Corporación Suiche 7B.