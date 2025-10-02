Suite BanescoPagos supera los 12.600 afiliados en menos de dos años

La Suite BanescoPagos, la plataforma digital de pagos y cobros de Banesco Banco Universal, alcanzó 12.659 afiliados desde su lanzamiento en 2023, consolidándose como una de las herramientas más utilizadas por pequeños y medianos comercios en Venezuela.

La aplicación, disponible tanto en dispositivos móviles como en puntos de venta Banesco, fue diseñada para centralizar y simplificar la gestión de transacciones electrónicas de clientes jurídicos. Según la institución financiera, solo en agosto de 2025 más de 4.700 usuarios validaron pagos a través de la plataforma, mientras que otros 4.000 comercios utilizaron la opción de dar vuelto vía Pago Móvil, lo que representó un incremento superior al 10 % en comparación con julio.

Evolución y nuevas funcionalidades

“La Suite BanescoPagos surgió para dar respuesta a las necesidades de pago del segmento Pyme, ofreciendo seguridad y practicidad en las transacciones. Con el tiempo hemos mejorado su alcance, integrando el uso en puntos de venta, simplificando servicios y ampliando la experiencia del cliente”, destacó Juan Carlos Fonfría, vicepresidente ejecutivo de Experiencia de Clientes, Productos y Medios de Pago de Banesco.

Entre los servicios más valorados por los comercios destacan:

Control y validación de pagos sin necesidad de ingresar a la cuenta bancaria.

sin necesidad de ingresar a la cuenta bancaria. Vuelto digital vía Pago Móvil , con rapidez y seguridad.

, con rapidez y seguridad. Cobro mediante código QR , que incluye automáticamente el monto a cancelar, reduciendo errores en la digitación.

, que incluye automáticamente el monto a cancelar, reduciendo errores en la digitación. Cobro con débito electrónico Banesco, directamente a cuentas de la entidad.

Crecimiento acelerado en afiliaciones

Banesco resaltó que, tras el rediseño de la pantalla de inicio de BanescoMóvil, el botón de acceso directo a la suite ha incrementado en más de 500 % las afiliaciones mensuales, en comparación con el promedio registrado desde su lanzamiento.

El aplicativo funciona bajo dos modalidades: como usuario principal (a través de BanescoMóvil para clientes jurídicos) y como perfil secundario, que permite extender funciones a empleados o encargados de comercios.

Aporte a la digitalización de pagos en Venezuela

Con esta herramienta, Banesco busca fortalecer la transformación digital del sistema de pagos en el país, brindando a los comercios mayor control, reportes en tiempo real y seguridad en sus operaciones.

“La innovación en medios de pago es clave para apoyar la competitividad de los negocios venezolanos. Con la Suite BanescoPagos, ofrecemos soluciones que facilitan la transaccionalidad diaria y promueven la inclusión financiera digital”, agregó Fonfría.