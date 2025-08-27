Sunaval cumple 15 años convencida de la importancia del mercado de valores en la economía

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) cumplió 15 años el pasado 17 de agosto, teniendo como principales pilares la promoción del mercado de capitales, la supervisión de sus operaciones y la educación en el área. En el año 2010, se publicó en Gaceta Oficial un decreto con el cual se creó a este organismo y con el cual sustituyó a la Comisión Nacional de Valores.

Carlos Herrera, Superintendente Nacional de Valores, afirmó que hoy es un «mercado financiero abierto al público», el cual experimenta un proceso de democratización en la participación de los ciudadanos y en pro de las políticas económicas.

«Ahora es más fácil para las empresas, las pymes y los emprendedores poder financiarse en este mercado. Ahora es más fácil para los inversionistas venezolanos y para las personas naturales poder invertir en este mercado», dijo.

Agregó que las personas naturales, por ejemplo, pueden abrir una cuenta bursátil con tan solo presentar su cédula de identidad. De esta manera, recuerda las flexibilizaciones que ha aprobado el organismo en más de una década y las cuales agilizan el registro de inversionistas.

Otros funcionarios de Sunaval recalcaron que la institución se centra en regular el mercado de valores, supervisar la oferta pública y la promoción bursátil. Mientras que representantes de las distintas casas de bolsa sostienen que el organismo le ha vuelto a dar la importancia que tiene este mercado para la economía de un país. Este sector ha tenido sus altibajos en estas dos décadas. No obstante, en los últimos tiempos se le ha reconocido su importancia en el desarrollo de la economía como motor de financiamiento e inversión.

«En el año 2010 se cambió la forma de operar del organismo regulador del mercado de valores. Anteriormente se operaba con un directorio ahora es con un superintendente lo que trajo mayor eficiencia y control. Igualmente se creó con una visión distinta, lo cual generó varios logros y una nueva ley del mercado de valores», dijo Tivisay Marcano, gerente de Control de Oferta Pública de Sunaval.

Los nuevos instrumentos

Durante una entrevista en el programa Café Bursátil transmitido por el organismo regulador, Tivisay Marcano destacó los nuevos instrumentos que se suman a los que ya se transan en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). Entre ellos, los certificados de financiamiento bursátiles (principalmente factoring) que se negocian en el «Mercado otros bienes» y los cuales han tenido un crecimiento importante desde que comenzaron a operar en 2023.

Marcano explicó que son instrumentos de corto plazo donde se negocian facturas (entre 15 a 180 días) porque buscan cubrir necesidades de liquidez de las empresas. Señaló que el mercado de otros bienes es ideal para aquellas compañías que comienzan a ver el mercado de valores como una alternativa de inversión y financiamiento debido a los menores requisitos que se exigen. «Primero pueden participar con los certificados bursátiles y se van preparando para entrar en la oferta pública», dijo.

Dado los números que muestra el mercado de otros bienes en la BVC, lo cuales superan los de renta variable (acciones), Marcano acotó que suele pasar tradicionalmente en otras bolsas del mundo. «Pero son dos mercados que se complementan», afirmó.

Al hacer un balance de las acciones de la Sunaval, Marcano indicó que se han autorizado más de 100 ofertas públicas llegando a niveles de los años 1973 y 1975. «Lo más importante es que tenemos la participación de distintos sectores económicos; faltan otros sectores estratégicos, pero estamos trabajando en ello».

Recordó que también se han autorizado instrumentos para la Bolsa Agrícola y para los emprendedores como Valorem. Y en renta fija hay un fuerte movimiento de operaciones de papeles comerciales.

«Vamos hacia la sinergia completa de todos los participantes del mercado como Casas de Bolsa y la Bolsa de Valores, junto a todos los organismos. La inversión cada vez más viene de pequeños inversionistas y visualizó al mercado con tecnología de punta para minimizar los costos», destacó la gerente de Control de Oferta Pública.

Las circulares

Cifras de la Bolsa de Caracas resaltan que, en julio de 2025, el índice bursátil mostró una variación interanual del 72,18% expresado en dólares. El número de operaciones aumentó en las últimas semanas, entre 700 y 800 operaciones diarias, cifras que no se mostraban desde 2007.

En el mercado de renta variable, las operaciones aumentaron 84% entre enero y julio de 2025, con respecto al mismo período del año pasado. Mientras que en el mercado de renta fija se negociaron más de 35 millones de dólares, para un alza de 34%, con respecto a 2024. El mercado secundario tuvo una variación interanual de 185%.

Sobre el Mercado de otros bienes «muestra operaciones de aumento permanente», dijo recientemente José Grasso Vecchio, presidente del corro capitalino. Mostró un crecimiento desde que inició en 2023 cuando cerró con 3,7 millones de dólares negociados; en 2024 superó los $23 millones y en los primeros siete meses de 2025 se transaron más de $53 millones. Se emitieron además 2.832 certificados de financiamiento bursátil.

Los cambios en la normativa es un tema clave en el mayor dinamismo que muestra el mercado en los últimos años. Además de la actualización a la Ley del Mercado de Valores en 2015, la Sunaval emitió una serie de circulares que hizo más expedito los procesos y flexibilizó requisitos.

«A partir de 2020 tras la pandemia decidimos dictar circulares para que la actividad del mercado de valores no se detuviera. El mercado nunca se detuvo, seguimos trabajando. La Sunaval regula de manera constante», afirmó Fulvia Romero, gerente Consultoría Jurídica.

Recordó que el mercado de valores no son solo instrumentos regulados, también acompañan al organismo en esa supervisión las calificadoras de riesgo y las firmas de contadores para poder autorizar las emisiones de oferta pública. «Buscamos la mayor protección del inversionista a través de más transparencia en los procesos, de contar con información actualizada y completa», dijo.

Escuela virtual

Para el superintendente Carlos Herrera un logro a destacar en este año 2025 es el esfuerzo para promocionar la cultural bursátil. «Esto, más allá de las cifras, indica que hay un esfuerzo exitoso de la discusión de información bursátil», dijo.

Sobre ello, la Sunaval ha puesto a disposición del público en general y de manera gratuita, programas informativos y educativos. Entre ellos, destaca la Escuela Bursátil Virtual que se dedica a la gestión de programas de capacitación para promover el conocimiento. Hasta la fecha, han participado 2.400 personas.

«Se ha logrado desencriptar conceptos del mercado de valores que hacen que la comprensión de este mercado financiero sea menos compleja», apuntó Herrera.

Sarai Lozano, gerente de la Oficina de Registro Nacional de Valores y Archivo de la Sunaval y encargada de la Escuela Bursátil Virtual, indicó que este espacio lleva 19 años de creada y en este tiempo han organizado cursos y foros para preparar y acercar a los ciudadanos a este mercado. Además de preparar a los propios funcionarios de la institución.

«La Superintendencia ha hecho un esfuerzo de masificar los conocimientos sobre el mercado de valores. El objetivo ha sido involucrar en su día a día a los ciudadanos en este tema, y romper los paradigmas de que este mercado es solo para un grupo específico y que no está al alcance de todos», señaló.

La Escuela Bursátil ofrece desde cursos específicos e introductorios, básicos, medios y avanzados, pero el organismo trabaja en un diplomado. «Para dar un primer paso para invertir no tienes que ser un especialista, pero con mayores conocimientos del mercado tendrás mayores posibilidades de ser asertivo a la hora de invertir», dijo Lozano.

Queda pendiente entonces por parte de los actores involucrados hacer mayor uso de la tecnología para que el público pueda invertir en el mercado de valores de forma fácil y segura desde su teléfono a través de una aplicación digital.

Con información de la Sunaval