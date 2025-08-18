SuperCable deja de operar en Venezuela

La empresa de televisión por suscripción SuperCable, que operaba bajo la marca BPoint, dejó de prestar servicios este lunes 18 de agosto en Venezuela luego de que en marzo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) revocara los títulos que le permitían operar, acusándola de «violación de los derechos de los usuarios».

El organismo alegó que la compañía suspendió servicios sin notificar previamente ni a la autoridad ni a sus clientes, lo que habría «afectado directamente el derecho a la información y a la comunicación de los suscriptores».

En una comunicación enviada este lunes a sus abonados, SuperCable agradeció la confianza recibida a lo largo de los años y lamentó la medida:

«Con gran pesar, debemos comunicarle que SuperCable, en cumplimiento con la orden de Conatel, cesará sus operaciones».

También puede leer: Conatel abre convocatoria para licitación de nuevos bloques de frecuencia

Impacto en los usuarios

Fundada hace más de dos décadas, SuperCable fue uno de los pioneros de la televisión por cable en el país. Durante años compitió en un mercado cada vez más desafiante, marcado por el avance del streaming, la dolarización de los costos operativos y una regulación estricta.

Con la desconexión ejecutada este lunes, miles de suscriptores quedaron sin servicio. En marzo, Conatel había establecido un período de transición de 60 días para que los clientes migraran hacia otros proveedores autorizados, advirtiendo que la empresa solo mantendría operaciones mínimas para garantizar el derecho a la comunicación.

La salida de SuperCable reduce aún más la diversidad de opciones en la televisión por suscripción en Venezuela y consolida la concentración en pocos operadores. Para los hogares, las alternativas inmediatas son la TV satelital o el salto hacia las plataformas de entretenimiento digital, que en los últimos años desplazaron al modelo tradicional de cable.