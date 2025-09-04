Caribbean Airlines suspende temporalmente vuelos entre Trinidad y Caracas

Caribbean Airlines anunció este jueves la suspensión inmediata de todos los vuelos entre Trinidad y Caracas durante el mes de septiembre de 2025.

La decisión afecta los vuelos BW300 y BW301, previstos para los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre, que conectaban de manera directa Puerto España con la capital venezolana. La compañía explicó que la suspensión responde a razones operativas, aunque no ofreció mayores detalles sobre las causas.

Opciones para los pasajeros afectados

Según la aerolínea, los clientes que ya cuentan con boletos en los vuelos cancelados dispondrán de varias alternativas:

Reprogramar sus viajes sin penalidad, siempre que se mantenga la misma clase tarifaria. Solicitar un reembolso completo del valor del boleto. Reubicarse en otros vuelos de Caribbean Airlines, sujeto a disponibilidad.

La empresa indicó en sus redes sociales que los cambios pueden gestionarse a través de su centro de reservas, oficinas de venta o agentes autorizados.

La ruta entre Trinidad y Caracas ha sido históricamente un corredor clave para la movilidad de la diáspora venezolana en el Caribe, así como para los flujos comerciales y de negocios. La suspensión, aunque temporal, subraya la vulnerabilidad de la conectividad aérea regional, donde las alternativas son escasas y los costos de traslado pueden incrementarse.

También puede leer: Gobierno de Trump revoca el TPS para venezolanos y deja en riesgo a 250.000 migrantes