SWIFT y grandes bancos avanzan hacia una plataforma global basada en blockchain

septiembre 29, 2025 9:03 AM
Pagos digitales
Foto: Freepik

El sistema financiero tradicional no quiere quedarse atrás. SWIFT, la red que usan los bancos para enviarse dinero entre sí desde hace medio siglo, anunció que está construyendo una nueva plataforma basada en blockchain junto a más de 30 entidades financieras globales.

¿El objetivo? Que enviar dinero de un país a otro sea tan rápido como mandar un mensaje de WhatsApp: en segundos, disponible las 24 horas, cualquier día del año.

Hoy, una transferencia internacional puede tardar días y pasar por varios intermediarios que encarecen el proceso. SWIFT quiere cambiar eso creando un “registro digital compartido”, una especie de libro contable común entre bancos que registra cada transacción en tiempo real y con total seguridad.

También puede leer: Cavecom-e: transacciones cripto en Venezuela promedian 50.000 millones de USDT en tres años

En el proyecto participan gigantes como JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, Santander y BNP Paribas, además de bancos de Oriente Medio y África. La red también trabaja para que su nuevo sistema pueda conectarse con stablecoins, depósitos bancarios tokenizados y monedas digitales de bancos centrales (CBDC), el próximo gran frente de competencia financiera.

El movimiento llega en un momento clave. Las stablecoins ya no son un experimento: Citi calcula que podrían mover hasta 100 billones de dólares al año para 2030. Al mismo tiempo, el 90% de los bancos centrales del mundo ya exploran sus propias monedas digitales.

Incluso desde la política llega presión. Eric Trump, hijo del presidente estadounidense y defensor de las criptomonedas, calificó a SWIFT como “anticuado”. Pero reconoció que, si adopta blockchain, podría seguir siendo la columna vertebral del sistema financiero… solo que más rápida y más barata.

Con información de Reuters

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.