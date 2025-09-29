SWIFT y grandes bancos avanzan hacia una plataforma global basada en blockchain

El sistema financiero tradicional no quiere quedarse atrás. SWIFT, la red que usan los bancos para enviarse dinero entre sí desde hace medio siglo, anunció que está construyendo una nueva plataforma basada en blockchain junto a más de 30 entidades financieras globales.

¿El objetivo? Que enviar dinero de un país a otro sea tan rápido como mandar un mensaje de WhatsApp: en segundos, disponible las 24 horas, cualquier día del año.

Hoy, una transferencia internacional puede tardar días y pasar por varios intermediarios que encarecen el proceso. SWIFT quiere cambiar eso creando un “registro digital compartido”, una especie de libro contable común entre bancos que registra cada transacción en tiempo real y con total seguridad.

En el proyecto participan gigantes como JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, Santander y BNP Paribas, además de bancos de Oriente Medio y África. La red también trabaja para que su nuevo sistema pueda conectarse con stablecoins, depósitos bancarios tokenizados y monedas digitales de bancos centrales (CBDC), el próximo gran frente de competencia financiera.

El movimiento llega en un momento clave. Las stablecoins ya no son un experimento: Citi calcula que podrían mover hasta 100 billones de dólares al año para 2030. Al mismo tiempo, el 90% de los bancos centrales del mundo ya exploran sus propias monedas digitales.

Incluso desde la política llega presión. Eric Trump, hijo del presidente estadounidense y defensor de las criptomonedas, calificó a SWIFT como “anticuado”. Pero reconoció que, si adopta blockchain, podría seguir siendo la columna vertebral del sistema financiero… solo que más rápida y más barata.

Con información de Reuters