Saime reitera tarifas del pasaporte venezolano

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó este jueves las tarifas vigentes para la emisión de pasaportes ordinarios y habilitados. La institución reiteró que los precios se mantienen anclados al valor del dólar, mientras que los montos en bolívares varían de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con la información oficial, los costos continúan en 120, 164 y 216 dólares para los pasaportes ordinarios, según la edad del solicitante, y en 290, 310 y 350 dólares para los habilitados.

Con la tasa oficial ubicada en 165,410 bolívares por dólar, los valores en moneda nacional se calculan de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario:

3 meses a 3 años: 120 Ref. → 19.849 bolívares

3 a 17 años: 164 Ref. → 27.127 bolívares

Mayores de 18 años: 216 Ref. → 35.729 bolívares

Pasaporte habilitado:

3 meses a 3 años: 290 Ref. → 47.969 bolívares

3 a 17 años: 310 Ref. → 51.277 bolívares

Mayores de 18 años: 350 Ref. → 57.894 bolívares

El Saime ya había ratificado el pasado 13 de agosto que los precios permanecen estables en divisas. El único ajuste visible para los usuarios corresponde a la expresión en bolívares, que fluctúa en función del tipo de cambio oficial.

