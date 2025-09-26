¿Comercios pueden cobrar en fin de semana con la tasa del BCV del viernes?

El cobro en divisas durante fines de semana o días feriados genera con frecuencia dudas entre los consumidores. Sin embargo, especialistas aclaran que es completamente legal que los comercios apliquen la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) publicada el viernes, hasta el siguiente día hábil bancario.

La abogada en derecho civil y asesora legal Oscarys Paz explicó que el Banco Central de Venezuela (BCV) difunde diariamente, cerca de las 4:00 de la tarde, el tipo de cambio que regirá al día hábil siguiente. Esto conecta con lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en su artículo 25 ordena usar la tasa vigente el día de la operación, salvo que se trate de un día no hábil para el sistema financiero. En ese caso, corresponde aplicar la última tasa publicada.

«En la práctica, el BCV publica cada viernes en la tarde la tasa que aplicará durante todo el fin de semana y se extenderá al lunes completo hasta las 11:59 de la noche. Esa nueva tasa que el BCV divulga el propio lunes por la tarde no entra en vigencia de inmediato, sino que regirá a partir del martes. Si el lunes resulta feriado, la tasa del viernes seguirá siendo la referencia hasta el martes inclusive», explicó Paz.

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 26 de septiembre de 2025: 173,7361 Bs/USD (+1,1%)

¿Qué significa para los consumidores?

Esto implica que, al cancelar bienes o servicios en dólares durante fines de semana, los precios estarán calculados con la tasa oficial difundida el viernes anterior. No se trata de un ajuste arbitrario de los comercios, sino de una disposición legal enmarcada en la normativa tributaria.

Este esquema da seguridad jurídica tanto a empresarios como a clientes, pues evita la discrecionalidad y permite que los contribuyentes conozcan con antelación el tipo de cambio aplicable.