Tasa de Cambio BCV 01 de octubre de 2025: 179,4308 Bs/USD (+1,0227%)

La tasa de cambio BCV al 01 de octubre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 179,4308 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,8165 (+1,0227%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 01 de octubre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +127,4963 bolívares (+245,4944%). Con respecto al 1 de octubre de 2024, el incremento es de +142,5081 bolívares (+385,9634%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,7614%.

Fecha valor: miércoles 01 de octubre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 01 de octubre de 2025:

EUR 210,51359748 CNY 25,20626536 TRY 4,31618701 RUB 2,17447335

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 30/09/2025 Banesco 175,6555 181,4688 30/09/2025 BBVA Provincial 177,9999 180,4346 30/09/2025 BanCaribe 177,5346 178,7083 30/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 177,4459 179,4866 30/09/2025 Banco Exterior 178,2418 179,5867 30/09/2025 Otras Instituciones 178,6976 179,5263

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

