Tasa de Cambio BCV 01 de septiembre de 2025: 148,444 Bs/USD (+0,9257%)

La tasa de cambio BCV al 01 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 148,444 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,3615 (+0,9257%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 01 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +96,5095 bolívares (+185,8293%). Con respecto al 30 de agosto de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +111,8181 bolívares (+305,2979%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,9354%.

Fecha valor: lunes 01 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 01 de septiembre de 2025:

EUR 173,66166672 CNY 20,82021936 TRY 3,60752787 RUB 1,84595564

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 29/08/2025 BBVA Provincial 147,7537 148,6886 29/08/2025 Banco Mercantil 148,2581 148,4701 29/08/2025 N58 Banco Digital 150,0461 150,2637 29/08/2025 Banco Exterior 147,3722 147,9589 29/08/2025 Banesco 147,1887 147,1365 29/08/2025 Otras Instituciones 148,9872 148,4765

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.