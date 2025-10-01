Tasa de Cambio BCV 02 de octubre de 2025: 181,3037 Bs/USD (+1,0438%)

La tasa de cambio BCV al 02 de octubre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 181,3037 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,8729 (+1,0438%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 02 de octubre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +129,3692 bolívares (+249,1007%). Con respecto al 2 de octubre de 2024, el incremento es de +144,385 bolívares (+391,0891%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,7503%.

Fecha valor: jueves 02 de octubre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 02 de octubre de 2025:

EUR 212,94300868 CNY 25,46936854 TRY 4,36033737 RUB 2,22949015

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 01/10/2025 BBVA Provincial 180,0000 181,5000 01/10/2025 Banco Mercantil 180,4685 182,2133 01/10/2025 Banco Plaza 179,6398 180,7532 01/10/2025 Banesco 180,9358 181,3154 01/10/2025 BanCaribe 180,4291 179,4307 01/10/2025 Otras Instituciones 180,9344 183,0682

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.