Tasa de Cambio BCV 02 de septiembre de 2025: 149,4677 Bs/USD (+0,6896%)

La tasa de cambio BCV al 02 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 149,4677 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,0237 (+0,6896%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 02 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +97,5332 bolívares (+187,8004%). Con respecto al 2 de septiembre de 2024, el incremento es de +112,8223 bolívares (+307,8757%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,9897%.

Fecha valor: martes 02 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 02 de septiembre de 2025:

EUR 174,93101737 CNY 20,95204519 TRY 3,63882626 RUB 1,8551699

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 01/09/2025 Banesco 148,4911 151,3113 01/09/2025 BBVA Provincial 149,5139 150,0702 01/09/2025 Banco Plaza 148,4462 148,4826 01/09/2025 Banplus 148,4130 149,9030 01/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 148,0461 151,5000 01/09/2025 Otras Instituciones 150,0644 149,1420

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

