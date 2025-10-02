Tasa de Cambio BCV 03 de octubre de 2025: 183,1369 Bs/USD (+1,0111%)

La tasa de cambio BCV al 03 de octubre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 183,1369 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,8332 (+1,0111%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 03 de octubre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +131,2024 bolívares (+252,6305%). Con respecto al 3 de octubre de 2024, el incremento es de +146,1557 bolívares (+395,2162%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,9243%.

Fecha valor: viernes 03 de octubre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 03 de octubre de 2025:

EUR 214,52290192 CNY 25,72689471 TRY 4,40139508 RUB 2,24851868

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 02/10/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 181,4128 186,0989 02/10/2025 Banesco 184,9986 181,4038 02/10/2025 BBVA Provincial 182,4494 184,2500 02/10/2025 Banco Activo 181,2620 184,3176 02/10/2025 Bancamiga 181,2731 187,2867 02/10/2025 Otras Instituciones 181,9712 182,2202

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

