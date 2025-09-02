Tasa de Cambio BCV 03 de septiembre de 2025: 150,7952 Bs/USD (+0,8882%)

La tasa de cambio BCV al 03 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 150,7952 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,3275 (+0,8882%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 03 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +98,8607 bolívares (+190,3565%). Con respecto al 3 de septiembre de 2024, el incremento es de +114,1566 bolívares (+311,5747%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,9707%.

Fecha valor: miércoles 03 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 03 de septiembre de 2025:

EUR 175,87696561 CNY 21,10529188 TRY 3,6636791 RUB 1,87095693

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 02/09/2025 Banesco 151,0677 149,2396 02/09/2025 Banco Mercantil 150,0465 151,0000 02/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 149,0099 151,8154 02/09/2025 Banco Plaza 148,9096 151,3290 02/09/2025 Bancamiga 151,3153 153,6427 02/09/2025 Otras Instituciones 150,1138 151,2664

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

