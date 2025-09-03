Tasa de Cambio BCV 04 de septiembre de 2025: 151,7627 Bs/USD (+0,6416%)

La tasa de cambio BCV al 04 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 151,7627 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +0,9675 (+0,6416%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 04 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +99,8282 bolívares (+192,2194%). Con respecto al 4 de septiembre de 2024, el incremento es de +115,1236 bolívares (+314,2097%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,9721%.

Fecha valor: jueves 04 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 04 de septiembre de 2025:

EUR 177,0175309 CNY 21,24932791 TRY 3,68673825 RUB 1,87574173

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 03/09/2025 Banco Mercantil 150,9893 152,0000 03/09/2025 BBVA Provincial 151,9995 152,5544 03/09/2025 Banesco 151,2236 150,5261 03/09/2025 Banco Exterior 150,7952 150,7952 03/09/2025 Banco Sofitasa 149,6277 150,8251 03/09/2025 Otras Instituciones 151,8296 152,9418

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

