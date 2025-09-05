Tasa de Cambio BCV 05 de septiembre de 2025: 152,8216 Bs/USD (+0,6977%)

La tasa de cambio BCV al 05 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 152,8216 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,0589 (+0,6977%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 05 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +100,8871 bolívares (+194,2583%). Con respecto al 5 de septiembre de 2024, el incremento es de +116,178 bolívares (+317,0485%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,9847%.

Fecha valor: viernes 05 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 05 de septiembre de 2025:

EUR 177,84155235 CNY 21,40148724 TRY 3,71299315 RUB 1,88193743

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 04/09/2025 BBVA Provincial 152,5215 153,2792 04/09/2025 Banco Mercantil 152,5315 152,8701 04/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 152,5471 154,4192 04/09/2025 Banesco 150,8803 151,2623 04/09/2025 Bancamiga 152,0719 154,2779 04/09/2025 Otras Instituciones 152,9048 153,1220

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.