Tasa de Cambio BCV 08 de agosto de 2025: 130,0652 Bs/USD (+0,7839%)

La tasa de cambio BCV al 08 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 130,0652 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,0117 (+0,7839%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 08 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +78,1307 bolívares (+150,4408%). Con respecto al 8 de agosto de 2024, el incremento es de +93,3846 bolívares (+254,5885%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0876%.

Fecha valor: viernes 08 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 08 de agosto de 2025:

EUR 151,13186044 CNY 18,11619193 TRY 3,20244051 RUB 1,64358627

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 07/08/2025 BBVA Provincial 130,7462 130,1368 07/08/2025 Banco Mercantil 130,8178 130,5000 07/08/2025 Banesco 129,8697 129,7312 07/08/2025 R4 130,5778 129,6225 07/08/2025 Bancamiga 128,9920 128,2409 07/08/2025 Otras Instituciones 129,1706 129,3808

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.