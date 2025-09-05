Tasa de Cambio BCV 08 de septiembre de 2025: 154,0108 Bs/USD (+0,7782%)

La tasa de cambio BCV al 08 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 154,0108 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,1892 (+0,7782%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 08 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +102,0763 bolívares (+196,5482%). Con respecto al 6 de septiembre de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +117,3262 bolívares (+319,8241%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0988%.

Fecha valor: lunes 08 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 08 de septiembre de 2025:

EUR 180,88260438 CNY 21,59100531 TRY 3,7336404 RUB 1,89447761

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 05/09/2025 Bancamiga 154,3890 154,4914 05/09/2025 BBVA Provincial 153,4070 154,4797 05/09/2025 Banco Mercantil 152,9781 153,9405 05/09/2025 Banco Plaza 153,1000 153,1850 05/09/2025 Banco Exterior 152,8200 155,8640 05/09/2025 Otras Instituciones 152,9453 153,7344

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

