Tasa de Cambio BCV 09 de septiembre de 2025: 154,9825 Bs/USD (+0,6309%)

La tasa de cambio BCV al 09 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 154,9825 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +0,9717 (+0,6309%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 09 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +103,048 bolívares (+198,4192%). Con respecto al 9 de septiembre de 2024, el incremento es de +118,2867 bolívares (+322,344%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,1299%.

Fecha valor: martes 09 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 09 de septiembre de 2025:

EUR 182,09358872 CNY 21,74003001 TRY 3,75590409 RUB 1,88805033

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 08/09/2025 Banesco 155,1037 155,9442 08/09/2025 Bancamiga 154,0027 154,0107 08/09/2025 Banco Mercantil 156,9390 154,0107 08/09/2025 BBVA Provincial 154,9608 155,9086 08/09/2025 Banplus 154,1578 154,0165 08/09/2025 Otras Instituciones 155,3727 155,0980

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.