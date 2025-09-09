Tasa de Cambio BCV 10 de septiembre de 2025: 156,3739 Bs/USD (+0,8978%)

La tasa de cambio BCV al 10 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 156,3739 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,3914 (+0,8978%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 10 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +104,4394 bolívares (+201,0983%). Con respecto al 10 de septiembre de 2024, el incremento es de +119,6885 bolívares (+326,2565%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,101%.

Fecha valor: miércoles 10 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 10 de septiembre de 2025:

EUR 183,33901531 CNY 21,9586171 TRY 3,78878825 RUB 1,86710868

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 09/09/2025 Bangente 154,9825 156,0000 09/09/2025 Banesco 152,8863 155,7408 09/09/2025 BBVA Provincial 156,0322 157,0228 09/09/2025 Banco Mercantil 166,5260 156,9000 09/09/2025 Banco Plaza 155,5471 156,9958 09/09/2025 Otras Instituciones 155,5860 156,3888

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.