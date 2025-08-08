Tasa de Cambio BCV 11 de agosto de 2025: 131,1241 Bs/USD (+0,8141%)

La tasa de cambio BCV al 11 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 131,1241 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,0589 (+0,8141%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 11 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +79,1896 bolívares (+152,4798%). Con respecto al 9 de agosto de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +94,4414 bolívares (+257,4549%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0935%.

Fecha valor: lunes 11 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 11 de agosto de 2025:

EUR 152,84218468 CNY 18,25224109 TRY 3,2234608 RUB 1,63925615

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 08/08/2025 BBVA Provincial 130,1350 132,4131 08/08/2025 Banco Exterior 130,0662 130,2897 08/08/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 130,1326 131,2584 08/08/2025 Banco Mercantil 130,2879 130,8003 08/08/2025 Banesco 130,3613 131,1745 08/08/2025 Otras Instituciones 130,3549 131,5936

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.