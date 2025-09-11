Tasa de Cambio BCV 11 de septiembre de 2025: 157,7287 Bs/USD (+0,8664%)

La tasa de cambio BCV al 11 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 157,7287 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,3548 (+0,8664%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 11 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +105,7942 bolívares (+203,707%). Con respecto al 11 de septiembre de 2024, el incremento es de +121,0225 bolívares (+329,7059%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,1589%.

Fecha valor: jueves 11 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 11 de septiembre de 2025:

EUR 184,87538655 CNY 22,14824124 TRY 3,82058068 RUB 1,86394055

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 10/09/2025 Banco Mercantil 157,9075 159,0721 10/09/2025 Banesco 150,3417 158,9610 10/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 156,6073 159,7376 10/09/2025 BBVA Provincial 157,0708 158,3187 10/09/2025 R4 159,8942 156,8287 10/09/2025 Otras Instituciones 157,2893 158,1705

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.