Tasa de Cambio BCV 12 de agosto de 2025: 132,3026 Bs/USD (+0,8988%)

agosto 11, 2025 5:53 PM
La tasa de cambio BCV al 12 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 132,3026 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,1785 (+0,8988%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

 

Evolución de la tasa de cambio BCV al 12 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +80,3681 bolívares (+154,749%). Con respecto al 12 de agosto de 2024, el incremento es de +95,6368 bolívares (+260,8338%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0465%.

Fecha valor: martes 12 de agosto de 2025.

 

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 12 de agosto de 2025:

Símbolo Euro
 EUR
153,35855879
Símbolo Yuan
 CNY
18,41705527
Símbolo Lira Turca
 TRY
3,25083787
Símbolo Rublo
 RUB
1,65681447

 

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
11/08/2025Banesco132,3438134,0674
11/08/2025Banco Mercantil130,0936131,9956
11/08/2025BBVA Provincial132,0317131,3799
11/08/2025Bancamiga132,7361132,8661
11/08/2025Banco Nacional de Crédito BNC132,7701132,3662
11/08/2025Otras Instituciones131,1713131,5501

 

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.

