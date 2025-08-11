Tasa de Cambio BCV 12 de agosto de 2025: 132,3026 Bs/USD (+0,8988%)

La tasa de cambio BCV al 12 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 132,3026 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,1785 (+0,8988%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 12 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +80,3681 bolívares (+154,749%). Con respecto al 12 de agosto de 2024, el incremento es de +95,6368 bolívares (+260,8338%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0465%.

Fecha valor: martes 12 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 12 de agosto de 2025:

EUR 153,35855879 CNY 18,41705527 TRY 3,25083787 RUB 1,65681447

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 11/08/2025 Banesco 132,3438 134,0674 11/08/2025 Banco Mercantil 130,0936 131,9956 11/08/2025 BBVA Provincial 132,0317 131,3799 11/08/2025 Bancamiga 132,7361 132,8661 11/08/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 132,7701 132,3662 11/08/2025 Otras Instituciones 131,1713 131,5501

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.