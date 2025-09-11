Tasa de Cambio BCV 12 de septiembre de 2025: 158,9289 Bs/USD (+0,7609%)

La tasa de cambio BCV al 12 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 158,9289 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2002 (+0,7609%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 12 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +106,9944 bolívares (+206,018%). Con respecto al 12 de septiembre de 2024, el incremento es de +122,1966 bolívares (+332,668%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,2315%.

Fecha valor: viernes 12 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 12 de septiembre de 2025:

EUR 186,58411788 CNY 22,31270006 TRY 3,84909589 RUB 1,87494204

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 11/09/2025 Banco Plaza 158,6760 158,7434 11/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 160,1049 160,6658 11/09/2025 Banesco 155,9468 160,5459 11/09/2025 BBVA Provincial 158,4320 159,2274 11/09/2025 Bancamiga 157,5523 162,8200 11/09/2025 Otras Instituciones 158,4506 158,6328

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.