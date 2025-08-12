Tasa de Cambio BCV 13 de agosto de 2025: 133,5159 Bs/USD (+0,9171%)

La tasa de cambio BCV al 13 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 133,5159 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2133 (+0,9171%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 13 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +81,5814 bolívares (+157,0852%). Con respecto al 13 de agosto de 2024, el incremento es de +96,8854 bolívares (+264,4938%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,9482%.

Fecha valor: miércoles 13 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 13 de agosto de 2025:

EUR 155,75964894 CNY 18,58258872 TRY 3,27933674 RUB 1,67544949

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 12/08/2025 Banesco 132,7807 134,0437 12/08/2025 Banco Mercantil 131,7958 133,2549 12/08/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 133,5054 135,4368 12/08/2025 BBVA Provincial 132,9997 134,2871 12/08/2025 BanCaribe 132,3114 132,3026 12/08/2025 Otras Instituciones 132,7201 134,0838

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.