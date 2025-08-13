Tasa de Cambio BCV 14 de agosto de 2025: 134,4812 Bs/USD (+0,723%)

La tasa de cambio BCV al 14 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 134,4812 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +0,9653 (+0,723%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 14 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +82,5467 bolívares (+158,9439%). Con respecto al 14 de agosto de 2024, el incremento es de +97,8251 bolívares (+266,8726%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0195%.

Fecha valor: jueves 14 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 14 de agosto de 2025:

EUR 157,53127768 CNY 18,74798901 TRY 3,30018616 RUB 1,68836996

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 13/08/2025 Bancamiga 133,6175 136,8466 13/08/2025 Banesco 134,4009 135,0023 13/08/2025 Banco Mercantil 134,1320 135,2500 13/08/2025 BBVA Provincial 134,0000 134,9666 13/08/2025 Banco Plaza 133,9756 133,5154 13/08/2025 Otras Instituciones 133,9278 133,7431

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.