Tasa de Cambio BCV 15 de agosto de 2025: 135,6399 Bs/USD (+0,8616%)

La tasa de cambio BCV al 15 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 135,6399 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,1587 (+0,8616%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 15 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +83,7054 bolívares (+161,1749%). Con respecto al 15 de agosto de 2024, el incremento es de +99,0267 bolívares (+270,4672%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,9001%.

Fecha valor: viernes 15 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 15 de agosto de 2025:

EUR 158,05574987 CNY 18,89977427 TRY 3,32524901 RUB 1,70455419

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 14/08/2025 Banco de Venezuela 135,8260 14/08/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 134,5359 137,6656 14/08/2025 Banesco 136,2407 134,6945 14/08/2025 BBVA Provincial 134,8768 136,3887 14/08/2025 Banco Activo 133,5147 135,9191 14/08/2025 Otras Instituciones 134,5703 134,9160

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.