Tasa de Cambio BCV 16 de septiembre de 2025: 160,4479 Bs/USD (+0,9558%)

La tasa de cambio BCV al 16 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 160,4479 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,519 (+0,9558%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 16 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +108,5134 bolívares (+208,9428%). Con respecto al 13 de septiembre de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +123,7069 bolívares (+336,6999%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,2557%.

Fecha valor: martes 16 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 16 de septiembre de 2025:

EUR 188,02889401 CNY 22,53007091 TRY 3,87846667 RUB 1,91373926

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 12/09/2025 Banco Mercantil 160,7292 160,8013 12/09/2025 N58 Banco Digital 160,3533 161,5000 12/09/2025 BBVA Provincial 159,7824 161,2818 12/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 159,7267 161,4724 12/09/2025 Bancamiga 159,7069 158,9784 12/09/2025 Otras Instituciones 158,7786 160,6562

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

