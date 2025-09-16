Tasa de Cambio BCV 17 de septiembre de 2025: 161,888 Bs/USD (+0,8975%)

La tasa de cambio BCV al 17 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 161,888 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,4401 (+0,8975%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 17 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +109,9535 bolívares (+211,7157%). Con respecto al 13 de septiembre de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +125,1129 bolívares (+340,2109%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,3506%.

Fecha valor: miércoles 17 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 17 de septiembre de 2025:

EUR 191,78385696 CNY 22,75625527 TRY 3,92208547 RUB 1,95430994

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 16/09/2025 Banesco 157,6546 162,6359 16/09/2025 Banco Mercantil 166,0226 166,6318 16/09/2025 BBVA Provincial 161,4343 162,7499 16/09/2025 Banco Exterior 160,4479 160,4479 16/09/2025 Bancamiga 161,7319 161,2703 16/09/2025 Otras Instituciones 161,4480 161,7646

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.