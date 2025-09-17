Tasa de Cambio BCV 18 de septiembre de 2025: 163,6474 Bs/USD (+1,0868%)

La tasa de cambio BCV al 18 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 163,6474 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,7594 (+1,0868%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 18 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +111,7129 bolívares (+215,1034%). Con respecto al 18 de septiembre de 2024, el incremento es de +126,8772 bolívares (+345,0544%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,337%.

Fecha valor: jueves 18 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 18 de septiembre de 2025:

EUR 193,90744073 CNY 23,03984344 TRY 3,96457625 RUB 1,96608878

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 17/09/2025 Banco Mercantil 165,4449 163,9059 17/09/2025 Banesco 158,1877 162,1963 17/09/2025 Banco Plaza 160,4688 162,6610 17/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 161,5881 164,1854 17/09/2025 BBVA Provincial 162,6973 163,4323 17/09/2025 Otras Instituciones 162,2255 163,1107

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

