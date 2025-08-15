Tasa de Cambio BCV 19 de agosto de 2025: 136,8931 Bs/USD (+0,9239%)

La tasa de cambio BCV al 19 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 136,8931 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2532 (+0,9239%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 19 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +84,9586 bolívares (+163,588%). Con respecto al 16 de agosto de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +100,2163 bolívares (+273,2417%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0771%.

Fecha valor: martes 19 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 19 de agosto de 2025:

EUR 160,28265506 CNY 19,06243994 TRY 3,34763342 RUB 1,70831939

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 15/08/2025 Banesco 135,3818 139,1189 15/08/2025 BBVA Provincial 138,4342 137,5488 15/08/2025 Banco Mercantil 136,7964 135,8250 15/08/2025 Banco Plaza 135,6469 136,0567 15/08/2025 Banco Exterior 135,6400 137,3035 15/08/2025 Otras Instituciones 135,4283 137,2396

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.