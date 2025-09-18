Tasa de Cambio BCV 19 de septiembre de 2025: 165,4101 Bs/USD (+1,0771%)

La tasa de cambio BCV al 19 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 165,4101 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,7627 (+1,0771%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 19 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +113,4756 bolívares (+218,4975%). Con respecto al 18 de septiembre de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +128,635 bolívares (+349,7883%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,3506%.

Fecha valor: viernes 19 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 19 de septiembre de 2025:

EUR 194,74392713 CNY 23,26214015 TRY 4,00352647 RUB 1,98755033

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 18/09/2025 Banco Mercantil 164,0000 165,5306 18/09/2025 Banesco 167,8579 164,2818 18/09/2025 Bancamiga 163,5271 166,6954 18/09/2025 BBVA Provincial 164,4655 165,3199 18/09/2025 R4 163,8329 18/09/2025 Otras Instituciones 164,0683 165,5840

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.