Tasa de Cambio BCV 20 de agosto de 2025: 138,1283 Bs/USD (+0,9023%)

La tasa de cambio BCV al 20 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 138,1283 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2352 (+0,9023%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 20 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +86,1938 bolívares (+165,9664%). Con respecto al 20 de agosto de 2024, el incremento es de +101,4435 bolívares (+276,5273%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0993%.

Fecha valor: miércoles 20 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 20 de agosto de 2025:

EUR 161,22197047 CNY 19,23926457 TRY 3,37839546 RUB 1,71929673

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 19/08/2025 Banesco 138,5615 136,0385 19/08/2025 BBVA Provincial 138,4494 138,2999 19/08/2025 Banplus 136,8054 137,0916 19/08/2025 Bancamiga 137,6507 140,3154 19/08/2025 Banco Plaza 136,7428 137,1260 19/08/2025 Otras Instituciones 137,4225 137,9797

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.