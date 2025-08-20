Tasa de Cambio BCV 21 de agosto de 2025: 139,4016 Bs/USD (+0,9218%)

La tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 139,4016 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2733 (+0,9218%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.
Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.
Evolución de la tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025
Variación del tipo de cambio:
La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +87,4671 bolívares (+168,4181%). Con respecto al 21 de agosto de 2024, el incremento es de +102,7186 bolívares (+280,0169%).
Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0943%.
Fecha valor: jueves 21 de agosto de 2025.
A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025:
EUR
|162,53250748
CNY
|19,4195921
TRY
|3,40706089
RUB
|1,7334993
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):
|Fecha del Indicador
|Banco
|Compra
|Venta
|20/08/2025
|Banesco
|137,1067
|139,9646
|20/08/2025
|BBVA Provincial
|138,7499
|139,7788
|20/08/2025
|R4
|140,1346
|140,3261
|20/08/2025
|Banco Mercantil
|138,9392
|139,9000
|20/08/2025
|Banco Activo
|136,9951
|140,3140
|20/08/2025
|Otras Instituciones
|137,7120
|139,1565
Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:
La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.