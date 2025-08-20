Tasa de Cambio BCV 21 de agosto de 2025: 139,4016 Bs/USD (+0,9218%)

La tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 139,4016 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2733 (+0,9218%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

 

Evolución de la tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +87,4671 bolívares (+168,4181%). Con respecto al 21 de agosto de 2024, el incremento es de +102,7186 bolívares (+280,0169%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0943%.

Fecha valor: jueves 21 de agosto de 2025.

 

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025:

Símbolo Euro
 EUR
162,53250748
Símbolo Yuan
 CNY
19,4195921
Símbolo Lira Turca
 TRY
3,40706089
Símbolo Rublo
 RUB
1,7334993

 

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
20/08/2025Banesco137,1067139,9646
20/08/2025BBVA Provincial138,7499139,7788
20/08/2025R4140,1346140,3261
20/08/2025Banco Mercantil138,9392139,9000
20/08/2025Banco Activo136,9951140,3140
20/08/2025Otras Instituciones137,7120139,1565

 

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.

 

