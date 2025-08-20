Tasa de Cambio BCV 21 de agosto de 2025: 139,4016 Bs/USD (+0,9218%)

La tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 139,4016 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2733 (+0,9218%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +87,4671 bolívares (+168,4181%). Con respecto al 21 de agosto de 2024, el incremento es de +102,7186 bolívares (+280,0169%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,0943%.

Fecha valor: jueves 21 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 21 de agosto de 2025:

EUR 162,53250748 CNY 19,4195921 TRY 3,40706089 RUB 1,7334993

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 20/08/2025 Banesco 137,1067 139,9646 20/08/2025 BBVA Provincial 138,7499 139,7788 20/08/2025 R4 140,1346 140,3261 20/08/2025 Banco Mercantil 138,9392 139,9000 20/08/2025 Banco Activo 136,9951 140,3140 20/08/2025 Otras Instituciones 137,7120 139,1565

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.