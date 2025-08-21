Tasa de Cambio BCV 22 de agosto de 2025: 140,66 Bs/USD (+0,9027%)

La tasa de cambio BCV al 22 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 140,66 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2584 (+0,9027%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 22 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +88,7255 bolívares (+170,8412%). Con respecto al 22 de agosto de 2024, el incremento es de +104,0116 bolívares (+283,8094%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,998%.

Fecha valor: viernes 22 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 22 de agosto de 2025:

EUR 163,3512712 CNY 19,59680677 TRY 3,43631362 RUB 1,7454623

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 21/08/2025 Banco Mercantil 139,5786 140,5721 21/08/2025 Banco Plaza 141,6923 141,6450 21/08/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 140,0677 140,7989 21/08/2025 R4 143,1406 140,8242 21/08/2025 Banco Activo 139,3172 140,7116 21/08/2025 Otras Instituciones 139,4273 140,6494

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.