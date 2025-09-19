Tasa de Cambio BCV 22 de septiembre de 2025: 166,5834 Bs/USD (+0,7093%)

La tasa de cambio BCV al 22 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 166,5834 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,1733 (+0,7093%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 22 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +114,6489 bolívares (+220,7567%). Con respecto al 20 de septiembre de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +129,7821 bolívares (+352,6563%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,4236%.

Fecha valor: lunes 22 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 22 de septiembre de 2025:

EUR 195,67552497 CNY 23,41463208 TRY 4,02676883 RUB 2,00201663

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 19/09/2025 Banesco 167,2977 165,9627 19/09/2025 BBVA Provincial 165,4858 167,3273 19/09/2025 Banco Mercantil 165,8876 166,7928 19/09/2025 Bancamiga 168,2821 165,0921 19/09/2025 Bangente 165,0060 166,0000 19/09/2025 Otras Instituciones 166,5402 167,9807

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.