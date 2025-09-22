Tasa de Cambio BCV 23 de septiembre de 2025: 168,4157 Bs/USD (+1,0999%)

La tasa de cambio BCV al 23 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 168,4157 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,8323 (+1,0999%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 23 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +116,4812 bolívares (+224,2848%). Con respecto al 23 de septiembre de 2024, el incremento es de +131,5927 bolívares (+357,3655%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,484%.

Fecha valor: martes 23 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 23 de septiembre de 2025:

EUR 198,21517395 CNY 23,68282873 TRY 4,07588818 RUB 2,0138192

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 22/09/2025 Banesco 167,1716 172,7082 22/09/2025 BBVA Provincial 167,9103 168,3269 22/09/2025 Banco Plaza 166,8042 167,2886 22/09/2025 Bancamiga 166,0619 166,5876 22/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 165,6662 22/09/2025 Otras Instituciones 168,4230 168,1501

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.