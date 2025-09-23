Tasa de Cambio BCV 24 de septiembre de 2025: 169,9761 Bs/USD (+0,9265%)

La tasa de cambio BCV al 24 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 169,9761 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,5604 (+0,9265%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 24 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +118,0416 bolívares (+227,2894%). Con respecto al 24 de septiembre de 2024, el incremento es de +133,1631 bolívares (+361,7285%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,4561%.

Fecha valor: miércoles 24 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 24 de septiembre de 2025:

EUR 200,47321186 CNY 23,90292641 TRY 4,11365198 RUB 2,03704711

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 23/09/2025 Banesco 167,2815 172,2318 23/09/2025 Banco Mercantil 168,5281 170,4944 23/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 168,4831 171,8726 23/09/2025 BBVA Provincial 168,8000 170,5000 23/09/2025 BanCaribe 168,4013 168,4156 23/09/2025 Otras Instituciones 169,3124 170,3099

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.