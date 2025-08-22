Tasa de Cambio BCV 25 de agosto de 2025: 141,8843 Bs/USD (+0,8704%)

La tasa de cambio BCV al 25 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 141,8843 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,2243 (+0,8704%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 25 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +89,9498 bolívares (+173,1985%). Con respecto al 23 de agosto de 2024 (Fecha referencial), el incremento es de +105,1876 bolívares (+286,6405%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,1325%.

Fecha valor: lunes 25 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 25 de agosto de 2025:

EUR 166,27846769 CNY 19,78998535 TRY 3,45980789 RUB 1,76040135

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 22/08/2025 Banesco 141,8772 142,0270 22/08/2025 BBVA Provincial 140,7874 141,9396 22/08/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 141,1028 141,7659 22/08/2025 Banco Mercantil 140,9779 141,6878 22/08/2025 Banco Plaza 141,9604 141,5025 22/08/2025 Otras Instituciones 142,4479 142,1361

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.