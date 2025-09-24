Tasa de Cambio BCV 25 de septiembre de 2025: 171,8458 Bs/USD (+1,1%)

La tasa de cambio BCV al 25 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 171,8458 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,8697 (+1,1%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 25 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +119,9113 bolívares (+230,8895%). Con respecto al 25 de septiembre de 2024, el incremento es de +135,0353 bolívares (+366,8391%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,4492%.

Fecha valor: jueves 25 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 25 de septiembre de 2025:

EUR 201,73493999 CNY 24,09909126 TRY 4,14492767 RUB 2,05189014

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 23/09/2025 Banesco 167,2815 172,2318 23/09/2025 Banco Mercantil 168,5281 170,4944 23/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 168,4831 171,8726 23/09/2025 BBVA Provincial 168,8000 170,5000 23/09/2025 BanCaribe 168,4013 168,4156 23/09/2025 Otras Instituciones 169,3124 170,3099

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica.