Tasa de Cambio BCV 26 de agosto de 2025: 143,0381 Bs/USD (+0,8132%)

La tasa de cambio BCV al 26 de agosto de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 143,0381 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,1538 (+0,8132%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 26 de agosto de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +91,1036 bolívares (+175,4202%). Con respecto al 26 de agosto de 2024, el incremento es de +106,4493 bolívares (+290,9341%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +1,8321%.

Fecha valor: martes 26 de agosto de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 26 de agosto de 2025:

EUR 167,3388428 CNY 20,00784714 TRY 3,48960229 RUB 1,77245837

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 25/08/2025 Banesco 142,1664 144,3541 25/08/2025 BBVA Provincial 142,9897 143,8069 25/08/2025 Banco Plaza 141,9041 141,9934 25/08/2025 Banco Exterior 141,8843 141,8842 25/08/2025 R4 145,8319 143,9870 25/08/2025 Otras Instituciones 142,4318 142,7839

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

Consulta la tasa de cambio en nuestra sección de estadísticas.

Histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV Consultar tasa de cambio diaria BCV

Tasa del dólar comparativa de Latinoamérica Consultar tasa comparativa de Latinoamérica

Tasa del dólar por País Consultar tasa de cambio por País

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.