Tasa de Cambio BCV 26 de septiembre de 2025: 173,7361 Bs/USD (+1,1%)

La tasa de cambio BCV al 26 de septiembre de 2025 publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) se fijó en 173,7361 Bs/USD presentando un incremento de Bs. +1,8903 (+1,1%) con respecto a la jornada anterior. Esta tasa surge del promedio ponderado de las operaciones diarias realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Con la publicación de la tasa de cambio BCV, se busca ofrecer una referencia oficial al mercado cambiario en Venezuela. Es importante monitorear estas actualizaciones diariamente para comprender la evolución del tipo de cambio oficial.

Evolución de la tasa de cambio BCV al 26 de septiembre de 2025

Variación del tipo de cambio:

La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +121,8016 bolívares (+234,5293%). Con respecto al 26 de septiembre de 2024, el incremento es de +136,8854 bolívares (+371,4594%).

Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +2,5611%.

Fecha valor: viernes 26 de septiembre de 2025.

A continuación, se detallan las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV al 26 de septiembre de 2025:

EUR 202,77608911 CNY 24,3652058 TRY 4,18858203 RUB 2,06975791

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 25/09/2025 Banesco 173,9849 175,3581 25/09/2025 Banco Exterior 171,8458 171,8458 25/09/2025 Bancamiga 172,1209 170,3064 25/09/2025 BBVA Provincial 172,3702 173,9056 25/09/2025 Banco Nacional de Crédito BNC 171,9301 175,7191 25/09/2025 Otras Instituciones 172,0094 173,3385

Histórico del Cierre Diario de la Tasa Referencial del BCV:

La tasa de cambio BCV constituye una referencia para operaciones financieras, fijación de precios y planificación económica. Mantente informado con nuestras actualizaciones diarias para tomar mejores decisiones financieras en Venezuela.